لماذا ترفع إدارة الأهلى شعار "المغامرة" فى التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب؟

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القاهرة - سامية سيد - رغم أن الأهلى هو أكبر الأندية من ناحية الشعبية فى مصر، حيث يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة ليس فى المحروسة فحسب وإنما يتمتع بجماهيرية كبيرة على الصعيدين الأفريقى والعربي، بجانب أنه النادى الأكثر تتويجاً بالألقاب الأفريقية والمحلية على كافة الأصعدة الكروية، إلى جانب احتضانه عدداً من أساطير اللعبة منذ الثلاثينيات وحتى الآن، إلا أن إدارة القلعة الحمراء ترفع شعار "المغامرة" عند التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب فى الفترات الأخيرة بشكل يهدد مسيرة المارد الأحمر وزحفه المتواصل للتتويج بالألقاب.

إدارة الاهلى ترفض فكرة التعاقد مع مدربين عالميين معروفين فى الأوساط الكروية، وتصر على استقدام تجارب حديثة العهد، مثلما فعلت مؤخراً فى ملف التعاقد مع البرتغالى ريكاردو سواريز ومن قبله الأوروجويانى مارتن لاسارتى.

المغامرة ليست نهج إدارة الأهلى على صعيد المدربين فقط، وإنما اللاعبون الأجانب أيضاً فبدلا من استقدام لاعبين لا يشق لهم غبار ومشهود لهم بالكفاءة والخبرة بشكل يساعد الفريق الأحمر على مواصلة الهيمنة على الألقاب المحلية والأفريقية تفاجئ جماهير القلعة الحمراء بالتعاقد مع صفقات فاشلة وأحدثها الموزمبيقى ميكيسونى.

وواصل النادي الأهلي عروضه السيئة فى بطولة الدوري العام، خاصة فى آخر 12 مباراة، ليسقط مجدداً فى فخ الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين فى الجولة 25 من عمر المسابقة المحلية، ويترك تحديد مصير بطل الموسم الجارى فى يد الزمالك الذى يهيمن على عرش القمة فى جدول الدوري برصيد 57 نقطة.

وشهدت آخر 12 مباراة بالتحديد للنادي الأهلي في الدوري العام تعثرات عديدة أدت إلى فقدان المارد الأحمر 19 نقطة، تحت 3 قيادات فنية مختلفة، سواء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أو سامي قمصان الذى تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل موسيماني، أو البرتغالي ريكاردو سواريز، كانت كفيلة بحسم صراع لقب الدوري العام لصالح الفريق الأحمر.