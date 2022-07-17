الامارات | التشكيلة المثالية للغائبين عن المونديال.. أبرزهم محمد صلاح ورياض محرز

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة المثالية للغائبين عن المونديال.. أبرزهم محمد صلاح ورياض محرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة بريطانية عن التشكيل المثالي للاعبين الغائبين عن بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر، في مونديال يغيب عنهم نجوم بارزين منهم عربياً كل من نجمي الدوري الإنجليزي، الفرعون المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز.

وقالت صحيفة "ذا صن" في نسختها الأسكتلندية: "كأس العالم في قطر سيشهد مشاركة 32 منتخباً، إلا أن هناك لاعبين رائعين سيغيبون عن البطولة لعدم تأهل منتخبات بلادهم، يتقدمهم هداف الدوري الإنجليزي ومهاجم نادي ليفربول محمد صلاح الذي فشل في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم، بعد التعثر أمام السنغال".

وأضافت: "تضم قائمة الغائبين ايضاً عن المونديال جناح منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز الذي لم يوفق هو وزملاءه في منتخب محاربي الصحراء للفوز على الكاميرون، والتواجد في المونديال العربي الأول تاريخياً".

كما جاءت قائمة "ذا صن" لتسلط الضوء على الغياب الكبير لمنتخب إيطاليا عن المونديال، خصوصاً أن قائمة التشكيل الأمثل للغائبين عن المونديال، ضمت ثلاثة لاعبين من منتخب "الآزوري"، هم قلبي الدفاع سبينازولا، وكيليني، بالإضافة إلى نجم خط الوسط جورجينيو.



التشكيلة المثالية للغائبين عن مونديال قطر



حراسة المرمى: السلوفيني يان أوبلاك.

خط الدفاع: الإيطالي ليوناردو سبينازولا، الإيطالي جورجيو كيليني، السويدي فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: الكولومبي لويس دياز، المالي يفيس بيسوما، الإيطالي جورجينيو، النرويجي مارتن أوديجارد، الجزائري رياض محرز.

الهجوم: النرويجي إيرلينج هالاند، المصري محمد صلاح.

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