أولد بويز يستعيد صدارة الدوري الأرجنتيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

استعاد نيويلز أولد بويز، صدارة الدوري الأرجنتيني، بفضل نقطة حصدها من التعادل السلبي أمام ضيفه راسينغ، في إطار الجولة الثامنة من البطولة، والتي شهدت عودة بوكا جونيورز للانتصارات، بعدما مني بثلاث هزائم متتالية.



بعد تعادله سلبياً أمام راسينغ، عاد نيويلز أولد بويز إلى صدارة البطولة، وفي جعبته 16 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على أتلتيكو توكومان، الذي اعتلى الصدارة مؤقتاً، بعد تغلبه الجمعة على ألدوسيفي، وعلى أرخنتينوس جونيورز صاحب المركز الثالث، أما راسينغ فيحل في المرتبة الخامسة بـ14 نقطة.

وصعد أرخنتينوس إلى المركز الثالث، بفضل تغلبه 3-1 على مضيفه باركاس سنترال، الذي تجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الـ17.

وجاءت ثلاثية أرخنتينوس عبر فاوستو ماريانو فيرا (ق16 من ضربة جزاء و82)، وخوسيه هيريرا (ق90)، فيما أحرز هدف باركاس الوحيد نيري باندييرا (ق22).

ومن ناحيته، عاد بوكا جونيورز للانتصارات، بعد هزيمته ثلاث جولات متتالية في الدوري، وتوديعه كأس ليبرتادوريس من ثمن النهائي، حيث تغلب على ضيفه تاييريس 1-0، من توقيع ماركوس روخو (ق78) من ضربة جزاء.

وبفوزه قفز بوكا إلى المركز العاشر بـ12 نقطة، بينما تجمد رصيد تاييريس عند خمس نقاط في المرتبة الـ27.