- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ودياً.. تشيلسي يهزم كلوب أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022
انتصر نادي تشيلسي الإنجليزي، على كلوب أمريكا، 2-1، في المباراة الودية، التي أقيمت في ولاية لاس فيغاس.
استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلى أن استهل التسجيل المهاجم الألماني تيمو فيرنر، خلال الشوط الثاني، في الدقيقة 55، لكن زميله المدافع ريس جيمس أخطأ، ومنح الفريق الأمريكي هدف التعادل في الدقيقة 60.
وفي الدقيقة 83، أضاف النجم الإنجليزي الشاب مايسون ماونت الهدف الثاني لـ"البلوز".
وحصد ماونت جائزة أفضل لاعب في المباراة.