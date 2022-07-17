ودياً.. تشيلسي يهزم كلوب أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

انتصر نادي ​تشيلسي الإنجليزي،​ على كلوب أمريكا، 2-1، في المباراة الودية، التي أقيمت في ولاية لاس فيغاس.



استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلى أن استهل التسجيل المهاجم الألماني تيمو ​فيرنر،​ خلال الشوط الثاني، في الدقيقة 55، لكن زميله المدافع ريس جيمس أخطأ، ومنح الفريق الأمريكي هدف التعادل في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 83، أضاف النجم الإنجليزي الشاب مايسون ​ماونت​ الهدف الثاني لـ"البلوز".

وحصد ماونت جائزة أفضل لاعب في المباراة.