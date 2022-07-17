بعد الخسارة أمام بيراميدز وتأزم موقفه.. تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

تأزم موقف الأهلي في المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد خسارته مساء أمس السبت أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 25 من البطولة المحلية، وهو الأمر الذي يصعب مهمة استعادة اللقب.

وبعد الخسارة من بيراميدز، توقف رصيد الأهلى عند 48 نقطة فى المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 فى المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلى فى المنافسة على درع الدوري، مع نزيف النقاط المتوالي.

وننشر مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري الممتاز:

الأهلى X الجونة - السبت 24 يوليو

مصر المقاصة X الأهلي - الثلاثاء 27 يوليو

الأهلى X فاركو - الثلاثاء 2 أغسطس

الاتحاد X الأهلي - السبت 6 أغسطس

الأهلى X المصرى - الأربعاء 10 أغسطس

إيسترن كومبانى X الأهلي - السبت 20 أغسطس

الأهلى X إنبي - الثلاثاء 23 -24 أغسطس

طلائع الجيش X الأهلي - الجمعة 26 -27 أغسطس

الأهلى X سيراميكا - الاثنين 29-30 أغسطس