شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يحصل محمد أشرف على فرصة مع الأهلى بعد تراجع مستوى معلول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال خروج محمد أشرف ظهير أيسر فريق النادي الأهلي من حسابات الجهاز الفني يثير علامات الاستفهام داخل القلعة الحمراء خاصة أن مستوى الدولي التونسي على معلول لاعب الفريق يقدم عروضًا سيئة الفترة الأخيرة.

ويقدم على معلول عروضًا متواضعة الفترة الأخيرة كما أن بديله محمود وحيد دائم الإصابات الأمر الذي جعل الكثيرين يُطالبون بالاستعانة بالظهير الصاعد محمد أشرف لكن الأجهزة الفنية الأخيرة للأهلي لم تدفع باللاعب الصاعد طوال الفترة الماضية.

ويحتاج محمد أشرف للحصول على فرصة المشاركة في المباريات لإنعاش الجبهة اليُسرى لاسيما أن الدولي التونسي يحتاج للحصول على راحة في بعض الأوقات.

وكشفت مباريات الأهلى خلال الفترة الماضية عن افتقاد الفريق اللاعب القادر على صناعة الفارق بمفرده والذى يمكنه تغيير مجرى المباريات ، ويقدم الأهلي نتائج سيئة للغاية خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بملعب الأخير خلال شهر مايو الماضى.

وكانت آخر نتائج الأهلي السيئة الخسارة من بيراميدز بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، فى الجولة الـ25 لبطولة الدوري، وبات موقف المارد الأحمر سيئا فى استعادة درع الدوري.

وكشفت مباريات الأهلي الأخيرة عن عدم امتلاك الفريق اللاعب الذى يمكنه تحويل دفة الأمور لصالح فريقه، إذ أصبح جميع لاعبى الفريق فى نفس المستوى، كما أن مستواهم متواضع للغاية الفترة الأخيرة، الأمر الذى كان له دور فى هذه الخسائر المُتتالية.

وتأزم موقف الأهلي في بطولة الدوري بعد الخسارة من بيراميدز حيث توقف رصيده عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.