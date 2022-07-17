شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتغزل فى عبد الله السعيد بعد الفوز على الأهلي: مفيش شبهي فى بلدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزل الحساب الرسمي لنادي بيراميدز فى عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق، ونشر حساب بيراميدز عبر تويتر صوراً من مشاركة السعيد فى مباراة الأهلي الأخيرة، والتى جمعت الفريقين بالجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.

وكتب حساب بيراميدز: "مفيش شبهي فى بلدك".



بيراميدز



عبد الله السعيد

وينتظر بيراميدز مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي الأحد 24 من الشهر الجارى، حيث ستكون مواجهة صعبة على الفريقين، فى ظل منافسة بيراميدز على لقب الدورى، ورغبة الدراويش فى مواصلة الهروب من قاع الجدول.

عبد الله السعيد هو اللاعب الوحيد الذى تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.

ومع عودة أحمد الشناوى لحراسة مرمى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بعد شفائه من إصابة الرباط الصليبي التى أبعدته عن المشاركة منذ فترة طويلة، لم يتعرض الفريق السماوى لأى خسارة منذ أن تولى المهمة بدلاً من شريف إكرامي.

وتولي أحمد الشناوي حراسة مرمي بيراميدز فى آخر 4 مواجهات لبيراميدز فى مسابقة الدوري، حقق الفريق الفوز على إنبي بهدف نظيف "كلين شيت"، ثم هزم بيراميدز سيراميكا بنتيجة 2 / 1، ثم تعادل مع طلائع الجيش 2 / 2، وبعدها هزم بيراميدز الأهلي بنتيجة 2 / 0.

من جهته أشاد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، بمستوى أحمد الشناوى، مؤكدًا أنه يحتاج لمزيد من المشاركة حتي يستعيد تألقه، لافتًا إلى أن شريف إكرامي والمهدي سليمان حراس الفريق يدعمونه بشكل كبير حتي يستعيد مستواه.