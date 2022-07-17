شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتقد جهود محمد هاشم فى موقعة بيراميدز بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمد هاشم، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ، عن مواجهة بيراميدز والمقرر انطلاقها 24 يوليو الجارى باستاد الإسماعيلية فى الأسبوع الـ 26 من منافسات مسابقة الدوري المحلي، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال محمد هاشم البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم خلال مشاركته فى مباراة فيوتشر مساء أمس، ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل.

وواصل الدراويش مسيرة الانتصارات بحصد الفوز الثاني على التوالي أمام فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة.

وفى سياق آخر، يستعيد فريق الاسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، جهود محمد فوزى حارس المرمى فى مباراة بيراميدز المقرر لها السادسة والنصف مساء الأحد 24 يوليو باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، بعد انتهاء الايقاف.

وغاب محمد فوزى عن الظهور فى تشكيلة الإسماعيلى فى مباراة فيوتشر بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري التى أقيمت مساء السبت باستاد الأهلى والسلام نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، عقب حصوله على الإنذار الثالث هذا الموسم فى لقاء فريقه الأخير أمام سموحه، خاصة أنه كان يحمل بطاقتين من قبل خلال مواجهتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش (الدور الأول).

جدير بالذكر أن فوزي نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ 6 هذا الموسم، بعدما لعب 16 مباراة بواقع 1395 دقيقة.