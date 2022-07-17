شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 21 / 7 / 2022 بإستاد القاهرة وهي المباراة التى يترقبها جمهور الفريقين بإعتبارها قمة الكرة المصرية.

وخسر الأهلي من بيراميدز بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، فى الجولة الـ25 لبطولة الدوري، وبات موقف المارد الأحمر سيئا فى استعادة درع الدوري.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً بعد غد، الثلاثاء، استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الخمس المقبل فى نهائي كأس مصر، واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز المدير الفني على دخول معسكر مغلق قبل لقاء القمة المرتقب بـ48 ساعة.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي فى المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.

الاهلي يخسر من بيراميدز

وخسر الأهلي من بيراميدز بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، فى الجولة الـ25 لبطولة الدوري، وبات موقف المارد الأحمر سيئا فى استعادة درع الدوري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي فى المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.

على صعيد متصل ، يرى البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي أنه وفقا للتحليلات التي قام بها مع معاونيه بشان حالة لاعبي الأهلي فإن هناك صعوبة في الفوز بأي بطولة هذا الموسم ولكن سنسعي لحصد البطولات".

سواريز يعترف بأفضلية بيراميدز

وقال سواريز، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز: "نريد إسعاد جمهور الأهلي ولذلك سنبذل قصارى جهدنا ونعدهم بتقديم كل ما هو جيد أمام الزمالك في نهائي الكأس".

وعبر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، عن حزنه بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة 25 من عمر الدوري، وقال: "النتيجة ليست في صالحنا وهو شيء يحزننا ويحزن الجماهير، ولكن نعدهم بالتحسن، والمباراة المقبلة أمام الزمالك نعدكم بتقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف : "بيراميدز كان الافضل واستحق الفوز، وكنا نخسر معظم الالتحامات وهذا بسبب ضغط المباريات، ولا يزال هنا أمل في المنافسة على لقب الدوري".

وتابع: "لا بد أن نحسن الأداء ونهتم باللاعبين الجاهزين، لدينا إصابات كثيرة، وعند عودتهم سيكون هناك منافسة داخلية وتلك المنافسة هي التي ستساهم في خلق حالة من التحسن".

واستطرد: "أنا حزين وكذلك اللاعبين، وما يحزنني أكثر هو غياب الأداء، وطبيعي عدم الفوز في كل المواجهات ولكن الأداء مطلوب، وأطمن الجماهير وأطالبهم بالهدوء خاصة أن الطريق ما زال طويلا، وسنرجع نثبت للعالم أننا فريق بطولات".

واختتم سواريز تصريحاته قائلا: "لو قارنا الأهلي في العام الماضي والوقت الحاضر سيتضح أن القوة تراجعت نسبيا، وعلى أن أدافع عن اللاعبين، والموضوع ليس كيف نبدأ ولكن كيف ننتهي، والوقت قليل جدًا حتى أُظهر بصمتي وأوصل للاعبين طريقتي".