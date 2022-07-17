شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على حارس منتخب مصر الأكثر تصدياً فى أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد على، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، قائمة أكثر الحراس تصدياً فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال رقم 25 المقامة فى مصر حتى 18 يوليو الجارى.

وجاء محمد علي فى الصدارة بمجموع تصديات 23 تصديا من أصل 53 خلال 4 مباريات لعبها مع المنتخب فى هذه البطولة حتى الآن بنسبة وصلت 43%.

وجاء فى المركز الثاني ياسين إدريسي حارس مرمى المغرب بمجموع تصديات 40 تصديا من أصل 98 خلال 4 مباريات لعبها مع المنتخب في هذه البطولة حتى الآن بنسبة وصلت 41%.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز على نظيره تونس 29/27 بنصف نهائى البطولة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لمواجهة الرأس الأخضر فى النهائى في التاسعة مساء غد الاثنين.

وبعد وصول مصر لنهائي البطولة والتأهل لبطولة العالم 2023 ببولندا والسويد يأمل الفراعنة في حصد اللقب الثامن في التاريخ أمام منتخب الرأس الأخضر الذي وصل للنهائي الأول في تاريخه بمشاركته الثانية في البطولة.