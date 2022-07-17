شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يطوى أحزان الإسماعيلى استعداداً لمواجهة البنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفيوتشر صفحة مباراة الإسماعيلي استعداداً للقاء المقبل أمام البنك الأهلي، والمقرر إقامته السبت المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

فيوتشر تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي بالدوري العام، بعد الخسارة أمام الاسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة 25 وانتهت بفوز الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت الخسارة من الدراويش لتكون الثالثة لفيوتشر بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الهزيمة من الأهلي برباعية نظيفة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 37 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

ونجح فيوتشر تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، في حسم التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة المقبلة، كما نجح الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري العام، في حصد أول ألقابه المحلية، بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.