شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد وسيسة هدافا منتخب اليد فى مشوار التأهل لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساوى الثنائى يحيى خالد وأحمد هشام سيسة، لاعبا منتخب مصر لكرة اليد ، فى عدد الأهداف فى مشوار تأهل المنتخب لنهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 16 هدفاً لكل منهما، بينما جاء على زين فى المرتبة الثالثة برصيد 15 هدفا، ومن بعده القائد أحمد الأحمر برصيد 13 هدفا.

وسجل منتخب مصر لكرة اليد فى مشوار التأهل إلى النهائى 139 هدفا، حيث حقق الفوز فى دور المجموعات على الكاميرون 40/17 ثم المغرب 36/21 و من بعدها الجزائر فى ربع النهائى 34/19 وأخيرا تونس بنتيجة 29/27 .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع الرأس الأخضر فى التاسعة مساء غد اللثنين فى إطار مباراة النهائى بعد ضمان التأهل إلى بطولة العالم المقبلة.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.