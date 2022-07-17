شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعد لائحة جديدة لمباريات الدورى المتبقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك إعداد لائحة جديدة خاصة بمباريات الدورى المتبقية لنهاية الموسم، بحيث يتم زيادة مكافآت الفوز فى تلك المباريات، مع مضاعفة عقوبات الخسارة، وذلك فى إطار خطة مجلس الإدارة لتحفيز اللاعبين وحثهم على مواصلة سلسلة الانتصارات، والتربع على عرش مسابقة الدورى وتحقيق اللقب الثانى على التوالي، وذلك فى ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز على اللقب بالموسم الجارى.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، ليعزز الزمالك صدارته لجدول الترتيب بعد خوضه 25 مباراة جمع خلالها 57 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وأعد مسئولو الزمالك اللائحة الخاصة بآخر 10 مواجهات فى الدورى، بالتنسيق مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، حتي يكون هناك حافز قوى للاعبين من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، وزيادة الرغبة في تحقيق لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي رغم كافة الصعوبات التي يمر بها الفريق علي رأسهم عقوبة إيقاف القيد والتي منعت الفريق من التدعيم فى بداية ومنتصف الموسم.