شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يخوض تدريبات بدنية فى الجيم استعداداً للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال أدائه تدريبات بدنية فى صالة الجيم استعداداً للموسم الجديد مع الريدز.



محمد صلاح (1)



محمد صلاح (2)

وكشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رد فعل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزى عقب قرار التعاقد مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفا لإيهاب جلال.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، "محمد صلاح تواصل مع فيتوريا ورحب به فور علمه بالتعاقد معه، صلاح تواصل معى عقب التعاقد مع المدرب البرتغالي وقال لي إن شاء الله ستكون بداية موفقة".

وأضاف الثعلب الصغير، "قلت لصلاح أرسل رقمك لفيتوريا يتواصل معك؟، قال لى لأ (أنا كابتن الفريق ولازم أنا أكلمه وأرحب به)".

وحدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يوم 19 يوليو الجارى موعدا مبدئيا لوصوله القاهرة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.