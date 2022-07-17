شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات سواريز لم تُنقذ الأهلي من الخسارة أمام بيراميدز بثنائية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يُحسن البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، التعامل مع مباراة فريقه أمس، السبت، أمام بيراميدز والتى انتهت بخسارة الأحمر بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

أخطأ سواريز فى إدارة المباراة بعدما تأخر فى إجراء التغييرات، كما ترك لاعبين دون المستوى وكان أداؤهم فى أرضية الملعب سيئاً للغاية، وفى مقدمتهم صلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلى معلول، وتأخر فى إخراج بعض هؤلاء اللاعبين.

تغييرات سواريز بدأت فى الدقيقة 60 بنزول محمد شريف وآليو ديانج بدلاً من صلاح محسن وحمدي فتحي.

وفى الدقيقة 75 خرج أحمد عبد القادر وحسام حسن وشارك بدلاً منهما زياد طارق ووليد سليمان، وفى الدقيقة 85 شارك أحمد نبيل كوكا بدلاً من عمرو السولية.

تغييرات سواريز كانت متأخرة ولم تُسفر عن أى جديد للأهلي، وهو ما يؤكد قراءة المدرب البرتغالي الفاشلة.