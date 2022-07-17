شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا جاهز لتدعيم وسط الزمالك فى نهائي الكأس أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، لتدعيم صفوف فريقه خلال مواجهة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، بعدما غاب اللاعب عن مواجهة غزل المحلة.

وغاب أشرف روقا عن مواجهة الزمالك وغزل المحلة التي أقيمت أمس، السبت، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 0 بسبب تعرضه لإصابة بجرح قطعى فى الرأس خلال مواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للزمالك منح اللاعب راحة من مواجهة المحلة حتي يصبح جاهزًا لمواجهة الأهلي فى نهائي كأس مصر، خاصة أن فيريرا يعتمد بشكل أساسى على روقا وإمام عاشور فى وسط ملعب الزمالك منذ غياب طارق حامد.

وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى، أوصي بضرورة استمرار محمد أشرف روقا خلال الموسم الكروى المقبل، وطلب فيريرا من مسئولى نادى الزمالك التحرك فى ملف تجديد تعاقد روقا، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب بالاستمرار وسط الكتيبة البيضاء، وأنه أصبح من اللاعبيين الأساسيين بالفريق.

وتدرس إدارة نادى الزمالك تجديد تعاقد محمد أشرف روقا لمدة موسمين مقبلين، لاسيما أن روقا نجح فى إثبات أحقيته فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء بعد الأداء المميز الذى يقدمه فى الفترة الحالية.