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شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة تزين قميص فيوتشر بعد التتويج بكأس الرابطة فى نسختها الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع فريق فيوتشر نجمة فوق شعار النادى على قميص اللاعبين، بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية مؤخراً بعد الفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة النهائية للبطولة.
وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة.
سعد سمير (1)
سعد سمير (2)
عربي بدر
من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفني لفيوتشر صفحة مباراة الإسماعيلي استعداداً للقاء المقبل أمام البنك الأهلي، والمقرر إقامته السبت المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.
فيوتشر تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي بالدوري العام، بعد الخسارة أمام الاسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة 25 وانتهت بفوز الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت الخسارة من الدراويش لتكون الثالثة لفيوتشر بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الهزيمة من الأهلي برباعية نظيفة.
ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 37 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.