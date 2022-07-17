شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة تزين قميص فيوتشر بعد التتويج بكأس الرابطة فى نسختها الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع فريق فيوتشر نجمة فوق شعار النادى على قميص اللاعبين، بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية مؤخراً بعد الفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة النهائية للبطولة.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة.



سعد سمير (1)



سعد سمير (2)



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