شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد ورمضان صبحى وجونياس أكثر الفائزين فى انتصار بيراميدز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزاً مهماً وثميناً على الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وهو الانتصار الذى شهد مكاسب عديدة للثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى لاعبى الفريق السماوى، وتاكيس جونياس المدرب اليوناني لبيراميدز.

عبد الله السعيد يحقق رابع انتصاراته على الأهلى نجح عبد الله السعيد قائد بيراميدز في تحقيق فوزه الرابع على الأهلى، حيث واجه السعيد المارد الأحمر فى 9 مباريات منذ انضمامه للفريق عام 2019. وحقق عبد الله السعيد مع بيراميدز الفوز فى 4 مباريات أمام الأهلي، وتلقى خسارتين، وانتهت 3 مباريات بالتعادل خلال المواسم الـ3 الماضية، ونجح فى تسجيل هدف وصنع آخر.

عبد الله السعيد هو اللاعب الوحيد الذى تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة كأس مصر، وبطولتين من كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

8 أهداف بتوقيع الأجانب في مواجهات الاهلى وبيراميدز نجح الأجانب فى تسجيل 8 أهداف فى مواجهات الأهلى وبيراميدز، "كينو وفخر الدين بن يوسف لكل منهما هدف وتراوري هدفين" لبيراميدز، و"أزارو وبادجى وديانج" للأهلي.



جونيس يحقق انتصاره الأول على الأهلى جونيس يحقق انتصاره الأول على الأهلى نجح اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، فى تحقيق انتصاره الأول على الأهلى بعدما خاض 6 مباريات أمام المارد الأحمر ، تعادل فى لقاء وخسر أربع مرات وفاز مرة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه عشرة أهداف.



رمضان يحقق فوزه الأول على الأهلى كان اللقاء الأول لجونياس أمام الأهلى مع وادى دجلة في 2018 وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد وكانت المباراة الثانية في 2019 وخسر بهدفين مقابل هدف وفى المباراة الثالثة مع دجلة أيضاً خسر جونيس بثلاثية دون رد في 2019 بينما حقق المدرب اليوناني تعادله الوحيد مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في 2021 ثم خسر مع بيراميدز 2-1 ثم مؤخراً قاد بيراميدز للفوز بهدفين دون رد على الاهلى.رمضان يحقق فوزه الأول على الأهلى وأمام النادي الأهلي تذوق رمضان صبحي طعم الانتصارات لأول مرة حيث واجه "العفيجي" فريقه السابق بقميص بيراميدز فى 5 مباريات، تعادل فى مباراتين وخسر مرتين وفاز مرة واحدة وسجل هدفا وحيدا من ركلة جزاء.