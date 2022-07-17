شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 5 ميداليات فى اليوم الأول للبطولة الأفريقية للسامبو بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت البعثة المصرية للسامبو 5 ميداليات متنوعة فى اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للسامبو السادسة عشرة المقامة فى مدينة ياوندي بالكاميرون حتى 19 يوليو الجاري بمشاركة 15 دولة أفريقية.

وجاءت الميداليات بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية و3 ميداليات برونزية، وكانت الميدالية الذهبية من نصيب البطلة سماح عبداللطيف بعد الفوز على لاعبة الكاميرون في وزن 72 كم، كما حصد البطل المصري خالد الونش الميدالية الفضية في وزن 98 كم بعد الخسارة أمام بطل الكاميرون المخضرم ساديو بطل إفريقيا لعشرة سنوات.

كما حقق البطل سيف محسن لاعب المنتخب الوطني للسامبو المركز الثالث أفريقياً والميدالية البرونزية بعد الفوز على لاعب المغرب ضمن منافسات سامبوا كومباكت في وزن 64 كم، وحصد أيضا البطل عبدالرحمن الدمراني على الميدالية البرونزية بعد الفوز على لاعب بوركينا فاسو ضمن مباريات الترضية في منافسات السامبوا سبورتيف في وزن 71 كم.

وفاز البطل محمد إبراهيم الشهير بشمس بالميدالية البرونزية بعد خروجه من دور قبل النهائي أمام لاعب النيجر في مباراة تحكيميه ظالمه للبطل المصري ضمن منافسات السامبوا سبورتيف في وزن 88 كم.

وتشارك مصر في البطولة بعشرة لاعبين ولاعبات يتنافسون لحصد المراكز الأولى ولقب البطولة الإفريقية التي يشارك فيها الكاميرون - المغرب - الجزائر - بوركينا فاسوا -النيجر - كونغو برزافيل - مالي - جيبوتي - انجولا -نيجيريا- بنين - أفريقيا الوسطى - غينيا الاستوائية - توجو - ومصر.

ويترأس البعثة محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثه الحكم الدولي كابتن زينب مأمون، ويقود البعثه من المدربين كابتن نبيل النجدي للسامبوا كومباكت، وكابتن تامر حسين للسامبوا سبورتيف.

وقال محمد صبيح، إن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، قام بتوفير كل الأجواء اللازمة لبعثة المنتخب الوطني للسامبو قبل المشاركة في البطولة الإفريقية للسامبو التي تشهد منافسات قوية بين الدول المشاركة من أجل حصد لقب البطولة.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن اللاعبين تعهدوا على بذل أقصى مجهود خلال المباريات من أجل حصد المراكز الأول والعودة بالكأس الإفريقي للبطولة بهدف استكمال سلسلة الانتصارات التي يحققها منتخب السامبو على مدار مشاركته الدولية والإفريقية والعربية.

وضمت قائمة اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة الإفريقية للسامبو السادسة عشر في منافسات سامبوا كومباكت كلا من : خالد الونش في وزن 98 كم، خالد فزاع في وزن +98 كم، سيف محسن 64 كم، محمود عقل وزن 88 كم، وفي منافسات السامبوا سبورتيف يشارك كل من عبدالرحمن الدمراني في وزن 71 كم، أحمد عبدالباسط وزن 79 كم، محمد إبراهيم الشهير بشمس وزن 88 كم، محمد علي جبر وزن 98 كم، فيما ضمت قائمة الفتيات كل من مريم الخطيب في وزن 65 كم، وسماح عبد اللطيف وزن 72 كم.