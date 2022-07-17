شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تسجيلات لمواجهات الأهلي تحت قيادة سواريز قبل قمة نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أفراد جهازه المعاون، تحضير تسجيلات لمواجهات الأهلي تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، وخاصة مواجهة بيراميدز الأخيرة، والتي خسرها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقاد سواريز الأهلي حتي الآن في 4 مواجهات، بتروجت فاز 2-0 والجونة 0/0 وفيوتشر 4/0 وبيراميدز خسر 2/0، ويرغب فيريرا فى مشاهدة ملخصات سريعة لتلك المواجهات.

ويأمل البروفيسور البرتغالي في كشف طريقة لعب سواريز مع الأهلي، خاصة وانه تولي المهمة من فترة قصيرة، ومن الصعب وضوح رؤية تفكيره، الا ان فيريرا يرغب في اكتشاف بعض السطور العريضة التي يعتمد عليها سواريز في طريقته مع المارد الأحمر.

وطلب جوسفالدو فيريرا من لاعبي فريقه طي صفحة الدورى ونسيان أى أحداث فى تلك المسابقة، والتركيز فقط فى مواجهة الأهلي بنهائى كأس مصر المحدد لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أنها مواجهة فى غاية الأهمية ولا بديل عن الفوز وتحقيق بطولة كأس مصر على حساب الغريم التقليدي، وأن الفوز على المارد الأحمر بطولة فى حد ذاتها بغض النظر عن تحقيق لقب الكأس.

كما طلب البروفيسور من لاعبي فريقه ضرورة العمل على إسعاد الجماهير، خاصة أن تلك المباراة سيكون لها عامل نفسي كبير سيساعد الزمالك على تحقيق لقب الدورى، لافتًا إلى أن هزيمة الأهلي وإن كانت فى الكأس ستساهم فى هبوط الروح المعنوية لدى لاعبي المار الأحمر مع ارتفاعها للاعبى الزمالك، ويجعل سلسلة الانتصارات مستمرة حتي نهاية البطولة.