شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً قبل مباراة الزمالك فى نهائي الكأس بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً بعد غد، الثلاثاء، استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الخمس المقبل فى نهائي كأس مصر، واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز المدير الفني على دخول معسكر مغلق قبل لقاء القمة المرتقب بـ48 ساعة.

وخسر الأهلي من بيراميدز بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، فى الجولة الـ25 لبطولة الدوري، وبات موقف المارد الأحمر سيئا فى استعادة درع الدوري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي فى المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.