شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع فيتوريا على اللجوء للمحكمة الرياضية حال حدوث نزاع بسبب العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع اتحاد الكرة بندًا فى عقد روى فيتوريا المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، ينص على أنه حال نشوب أى نزاع بين الطرفين بشأن العقد الموقع بينهما فإن الجهة الوحيدة التى يحق لها التدخل للفصل فى النزاع هى المحكمة الرياضية الدولية.

وتعاقد اتحاد الكرة مؤخرًا مع البرتغالى روى فيتوريا لتدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة تنتهى فى 2026.

فى السياق ذاته، وضعت الجبلاية بندًا فى عقد روي فيتوريا المدير الفنى الجديد للمنتخب ينص على التزامه بالسلوك الرياضى، وفقا لتعليمات الفيفا، وفى حال ارتكاب أى مخالفة يتحمل فيتوريا أى غرامات، منعاً لتكرار أزمة اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وكانت أزمة نشبت بين اتحاد الكرة وكيروش بسبب تغريمه مرتين من الكاف أثناء بطولة أمم أفريقيا، الأولى بسبب خروجه عن السلوك أمام حكم مباراة إحدى اللقاءات بالبطولة والثانية بسبب غيابه عن أحد المؤتمرات الصحفية ، ورغم تخفيف الغرامة إلا أن كيروش طلب من اتحاد الكرة تحملها، وهو ما رفضه اتحاد الكرة لتتفاقم الأزمة.

كما وضع اتحاد الكرة بنداً فى عقد روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ينص على ضرورة حصوله على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الاتحاد قبل الظهور فى أى برامج تليفزيونية وإلا سيكون معرضا للغرامات.

وحدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يوم 19 يوليو الجارى موعدا مبدئيا لوصوله القاهرة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.