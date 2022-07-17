شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لا يعرف الخسارة فى الدورى مع عودة الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع عودة أحمد الشناوى لحراسة مرمى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بعد شفائه من إصابة الرباط الصليبي التى أبعدته عن المشاركة منذ فترة طويلة، لم يتعرض الفريق السماوى لأى خسارة منذ أن تولى المهمة بدلاً من شريف إكرامي.

وتولي أحمد الشناوي حراسة مرمي بيراميدز فى آخر 4 مواجهات لبيراميدز فى مسابقة الدوري، حقق الفريق الفوز على إنبي بهدف نظيف "كلين شيت"، ثم هزم بيراميدز سيراميكا بنتيجة 2 / 1، ثم تعادل مع طلائع الجيش 2 / 2، وبعدها هزم بيراميدز الأهلي بنتيجة 2 / 0.

وينتظر بيراميدز مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي الأحد 24 من الشهر الجارى، حيث ستكون مواجهة صعبة على الفريقين، فى ظل منافسة بيراميدز على لقب الدورى، ورغبة الدراويش فى مواصلة الهروب من قاع الجدول.

من جهته أشاد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، بمستوى أحمد الشناوى، مؤكدًا أنه يحتاج لمزيد من المشاركة حتي يستعيد تألقه، لافتًا إلى أن شريف إكرامي والمهدي سليمان حراس الفريق يدعمونه بشكل كبير حتي يستعيد مستواه.