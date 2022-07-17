شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرار من سواريز بعد صدمة خسارة الأهلى من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادى الاهلى على عقد جلسات نفسية مع لاعبيه لتأهيلهم لموقعة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، بعد الهجوم الجماهيرى الذى تعرض له اللاعبون بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد فى الدورى.

وصبت جماهير الأهلى غضبها على اللاعبين بسبب نتيجة مباراة بيراميدز، بجانب غياب الروح طوال أحداث اللقاء، الأمر الذى أدخل بعضهم فى دوامة الحزن، لذا قرر سواريز عقد جلسات نفسية معهم لحثهم على مصالحة الجماهير بلقب كأس مصر ونسيان أحداث مباراة بيراميدز.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز من أجل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر المصيرية أمام الغريم التقليدي الزمالك والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويرغب سواريز فى فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

ويتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الاهلى في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.