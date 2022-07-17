ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يضرب الزمالك موعدا ناريا ومرتقبا مع نظيره وغريمه التقليدي الأهلي، في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2020-2021.



وكان الزمالك تخطى عقبة فريق أسوان في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1، فيما تأهل الأهلي بفوزه على بتروجت بهدفين دون رد.

يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في نهائي كأس مصر، مساء يوم الخميس 21 يوليو/ تموز 2022، على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك هو 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تُبث البطولات المصرية مباشرة عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، المتاحة عبر القمر الصناعي "نايل سات".

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021 عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".