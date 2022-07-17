ما هو موعد حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

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موعد حفل جوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2022، والمقرر إقامته في دولة المغرب يوم الخميس المقبل.



وتتجه الأنظار صوب حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، التي تشمل العديد من الفئات منها أفضل لاعب في القارة بشكل عام، وأفضل لاعب محلي وأفضل ناد ومدرب.

تقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا هذا العام في دولة المغرب يوم الخميس المقبل 21 يوليو/ تموز 2022.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه سيقام الحفل قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات، المقرر إقامتها يوم 23 يوليو.

من المقرر أن يبث حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، عبر حساب "كاف" الرسمي على موقع "فيسبوك"، بخلاف القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي في "يوتيوب".

يذكر أن السنغالي ساديو ماني هو آخر من فاز بالجائزة عام 2019، ولم تنظم المسابقة بعدها حتى هذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.