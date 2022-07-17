شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات السلة راحة اليوم من منافسات البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل منتخبات كرة السلة للشباب على راحة اليوم من منافسات البطولة العربية، التى تقام بمصر ويستضيفها نادى الزهور، وتستمر حتى 21 يوليو الجارى.

وكان منتخب شباب السلة قد فاز فى مواجهتين من أصل المواجهات الثلاثة التى خاضها أمام السعودية والجزائر، وتغلب على الكويت.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب غدا مع الإمارات، ثم قطر، على أن يقام الدور النهائى فى اليوم الأخير من المنافسات.

وتضم قائمة اللاعبين فى البطولة كلا من بيبو زهران، محمد تيفا، على وحيد، عصام فاروق، ياسين عبد الوهاب ، زياد أيمن، يوسف عمرو، فهمي زيدان، بلال طلبة، خالد وليد، عبدالله محمد، أحمد تامر توفيق، نادر فخر الدين.

ويشارك فى البطولة كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية والجزائر، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.