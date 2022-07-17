شكرا لقرائتكم خبر عن 10 موظفين يكتبون تتر البداية فى فيلم "انهيار الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة تلو الأخرى تتلقاها جماهير النادي الأهلي في ظل تراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة، بعدما واصل المارد الأحمر عروضه السيئة فى بطولة الدوري العام، خاصة خلال آخر 12 مباراة، ليسقط مجدداً فى فخ الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين فى الجولة 25 من عمر المسابقة المحلية، ويترك مصير تحديد بطل الموسم الجاري فى يد الزمالك الذى يهيمن على عرش القمة فى جدول الدوري برصيد 57 نقطة.

وأكد بعض الخبراء والمحللين أن السبب الأهم فى تراجع مستوى الفريق بشكل عام هو انعدام المنافسة على المراكز بين اللاعبين فى التشكيل الأساسي، حيث بات كل لاعب يضمن المشاركة مع الأهلي مهما كان مستواه الفني.

"صلاح محسن.. محمود متولي.. محمود وحيد.. محمد محمود.. ميكسيوني.. بيرسي تاو.. علي لطفي.. حسام حسن.. رامي ربيعة.. أيمن أشرف".. 10 لاعبين أجادو لعب دور "الموظف" فى الفريق الأحمر دون تقديم فائدة فنية للفريق، ودون خلق منافسة مع زملائهم فى التشكيل الأساسي ليتراجع المستوى بشكل واضح.

أداء سيئ قدمه صلاح محسن مهاجم الأهلي، خلال مشاركته مع الفريق فى آخر مباراتين على وجه التحديد، ليؤكد أنه لم يكن جديراً بالفرصة، ومنذ انضمامه إلى النادي الأهلي في يناير 2018 قادماً من إنبي بمبلغ كبير كلف خزينة الأهلي 38 مليون جنية، شارك صلاح محسن في 85 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 4 أهداف.

أما محمود متولي فتعرض بعد انضمامه للأهلي قادماً من الإسماعيلي لإصابة الرباط الصليبي، إلا أنه ومنذ موسمين لم يستعد مستواه الكامل ليفرض نفسه على تشكيل الأهلي، وعلى خطاه سار محمد محمود والذى تعرض لنفس الإصابة مرتين ولم يفرض تواجده على تشكيل الفريق.

فيما يمثل محمود وحيد علامة استفهام كبيرة فى القلعة الحمراء، خاصة أن اللاعب انضم إلى الأهلي فى يناير 2019، ومع ذلك لم يثبت أنه جدير حتى بمنافسة علي معلول، ومع غياب التونسي يصبح الأهلي مهدداً فى الدفاع والهجوم لتراجع مستوى وحيد، والذى شارك مع الفريق الأحمر في 44 مباراة اكتفى بصناعة هدفين ولم يسجل حتى الآن.

أما على لطفي فأصبح لدى جماهير الأهلي قناعة بأنه ليس البديل الأنسب للشناوي، خاصة أنه لم يثبت وجوده مع الفريق فى المباريات التي خاضها، باستثناء مباراة الزمالك الموسم الماضي، ويرجع البعض سبب تراجع مستوى محمد الشناوي مع الأهلي إلى عدم شعور حارس الأهلي بوجود منافسة قوية له على مركزه.

حسام حسن أيضاً انضم لتلك القائمة بعد حصوله على عدة فرص عقب رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي استبعده بشكل شبه دائم من تشكيل الفريق، إلا أنه حتى الآن لم يقدم أوراق اعتماده بسبب إهدار العديد من الفرص السهلة في التسجيل مما يثير مخاوف الجماهير.

وكذلك جاء تراجع مستوى ثنائي الدفاع، أيمن أشرف ورامي ربيعة، ليؤثر بشكل واضح على تراجع مستوى الدفاع حيث اهتزت شباك الأهلي بـ 20 هدفاً في 23 جولة حتى الآن بسبب أخطاء دفاعية ساذجة.

بيرسي تاو ولويس ميكسيوني لم يثبتا جدارتهما أيضاً بتمثيل الأهلي، حيث أدت الإصابات المتكررة لبيرسي تاو إلى خروجه كثيراً من الحسابات الفنية للأهلي وغيابه عن دعم الفريق في مباريات مهمة، وحتى مع عودته من الإصابة يحتاج أكثر من مباراة ليستعيد مستواه، كما لم يثبت ميكسيوني أى وجود مع الفريق بسبب مستواه الذي لا يرتقي لتمثيل الأهلي وعدم تأثيره مع الفريق.