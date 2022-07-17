شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الإسماعيلى يضم فيوتشر لقائمة ضحاياه فى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي انتصاراته بمسابقة الدوري العام على حساب فيوتشر، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس، السبت، على ملعب السلام بالقاهرة، أحرزهما باهر المحمدى من ضربة جزاء وأحمد مدبولي.

ويعد الفريق الصاعد حديثا هذا الموسم هو الـ 70 الذى يتعرض للهزيمة من الإسماعيلي خلال هذه المسابقة التى انطلقت موسم 48 / 49، حيث واجه الدراويش 71 فريقا من أصل 75 ليس من بينهم ” مالية كفر الزيات وبلقاس والبحيرة وبترول السويس “، ولم يتبق سوى فاركو السكندري.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين التى أقيمت على ملعب الدراويش بالإسماعيلية، فى الأسبوع الـ 8 قد انتهت بالتعادل السلبي، ورصد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي نتائج الفريق خلال هذه المسابقة حتى الآن على النحو التالي..

لعب 1528 مباراة، فاز 668 تعادل 490 خسر 370، له 2072 هدفًا عليه 1469، هدفًا نقاط 2188، كلين شيت 610 مباريات

داخل ملعبه .. 761 مباراة فاز 434 تعادل 215 خسر 112 له 1216 هدفًا عليه 602 هدفًا كلين شيت 357 مباراة

خارج ملعبه .. 760 مباراة فاز 232 تعادل 274 خسر 254 له 847 هدفًا عليه 857 هدفًا كلين شيت 251 مباراة

مباريات فاصلة .. 7 مباريات فاز 2 تعادل 1 خسر 4 له 9 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت مباراتين

أحرز الأهداف فى 1104 مباراة وفشل فى أحرز أى هدفًا فى 424 مباراة

وتعتبر نتيجة ” 2 / 1 ” التى حققها الإسماعيلي فى هذه المباراة هى الـ 160 له فى جميع البطولات بواقع ” 125 بمسابقة الدوري العام و20 بكأس مصر و8 بالمسابقات الأفريقية و7 بالبطولات العربية “.