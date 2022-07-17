شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات للتايكوندو فى البطولة الأفريقية للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب التايكوندو 6 ميداليات متنوعة في منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى رواندا، بعدما توج لاعبو البومزا بالمركز الأول فى الترتيب العام. وحقق سيف عيسى الميدالية الذهبية، والفضيات أشرقت نبيل وشهد سامى وآية شحاتة، وفيما يخص البرونزيات فحققها مصطفى فرج، وإياد بركات.

وحقق منتخب البومزا 10 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات و3 فضيات، بالإضافة إلى برونزية ، حقق الذهبيات أحمد حسن، منتخب مصر فى الماستر جماعى، محمد عبد التواب، عمرو نصر، وسعيد عبد الفتاح، وشهد عبد الفتاح.

وعلى مستوى الفضيات، حققها نور الجندى ومحمد ثروت وعلى بدر ، وتحققت البرونزية فى منافسات الزوجي عن طريق الثنائي نور الجندى و شهد عبد الفتاح.