شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات سلاح السيف فردى سيدات ببطولة العالم للمبارزة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم، الأحد، فى تمام التاسعة صباحا، منافسات سلاح السيف الفردي السيدات ببطولة العالم للمبارزة، والتى تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي فى الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتشارك بطلات مصر فى سلاح السيف الفردي السيدات: ندى حافظ وزنية أشرف ومريم الدغيدي وسارة شومان

الجهاز الفني: "شريف البكري المدير الفني لسلاح السيف، المدربين: حسام طلعت - جمال عبد اللطيف - محمود جندية"

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع زينة صالح في المجموعة الأولي رفقة كل من بطلات أوكرانيا وكندا وتركيا والعراق وايطاليا وچورچيا، بينما أسفرت القرعة عن تواجد مريم الدغيدي بالمجموعة الثانية رفقة كل من بطلات المكسيك والعراق وكندا وأمريكا وبريطانيا العظمي وبولندا

أما سارة شومان فتقع في المجموعة الثالثةرفقة بطلات الصين وبلچيكا والهند واليابان واذربيجان واوزباكستان فيما تقع ندي حافظ في المجموعة الثانية عشر مع بطلات الجزائر ورومانيا وكندا واكرانيا وكمبوديا.

وتقام فعاليات منافسات فردي السيدات لسلاح السيف اليوم بداية من دور المجموعات وحتى دور 64 التمهيدي، على أن يتم استئناف باقي المنافسات يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 يوليو الجاري.