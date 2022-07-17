شكرا لقرائتكم خبر عن 139 هدفا حصيلة أهداف فراعنة اليد فى مشوار التأهل لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب مصر لكرة اليد الوصول إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بالفوز على تونس فى نصف النهائى.

وسجل منتخب مصر لكرة اليد فى مشوار التأهل إلى النهائى 139 هدفا، حيث حقق الفوز فى دور المجموعات على الكاميرون 40/17 ثم المغرب 36/21 و من بعدها الجزائر فى ربع النهائى 34/19 و أخيرا تونس بنتيجة 29/27 .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع الرأس الأخضر فى تمام التاسعة مساء غدا الأثنين فى إطار مباراة النهائى بعد ضمان التأهل إلى بطولة العالم المقبلة .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

ويضم باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.