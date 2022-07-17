شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رحب محمد صلاح بالبرتغالى فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رد فعل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزى عقب قرار التعاقد مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفا لإيهاب جلال.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، "محمد صلاح تواصل مع فيتوريا ورحب به فور علمه بالتعاقد معه، صلاح تواصل معى عقب التعاقد مع المدرب البرتغالي وقال لي إن شاء الله ستكون بداية موفقة".

وأضاف الثعلب الصغير، "قلت لصلاح أرسل رقمك لفيتوريا يتواصل معك؟، قال لى لأ (أنا كابتن الفريق ولازم أنا أكلمه وأرحب به)".

وحدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يوم 19 يوليو الجارى موعدا مبدئيا لوصوله القاهرة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وحرص روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للمدير الفني المصري إيهاب جلال بعقد حتى عام 2026 ، حيث نشر المدير الفني البرتغالي فيتوريا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلا: "تحدٍ آخر سأواجهه في مسيرتي الكروية، وسأكون مدربًا لمنتخب بلد يبلغ تعداده السكاني 120 مليون نسمة"إنه شىء رائع بالنسبة لنا، كما أننى أشعر بالفخر والتكريم وأعلم المهمة الكبيرة التى أُقبل عليها، وأعرف الصعوبات التى سأواجهها في خطوتي المقبلة، لكنني مستعد لهذا الأمر"، واختتم فيتوريا تصريحاته: "سأواجه هذه التحديات بالترابط مع الجمهور المصري لكى ننجح سويا، عناق كبير للجميع، أراكم قريبًا".