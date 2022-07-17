ما هي مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تستمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وصراع اللقب على أشده بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.



ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز الثاني بـ58 نقطة، ويليهما الأهلي بـ48 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

ويتبقى للزمالك 9 مباريات على نهاية مشواره في الدوري المصري، مقابل 11 جولة للأهلي.

يعود الزمالك لاستكمال منافسات الدوري المصري بعد نهائي الكأس المرتقب يوم الخميس أمام الأهلي، حين يستضيف نظيره سموحة مساء الأحد 24 يوليو/ تموز الحالي في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 26.

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا في الجولة 27 على فيوتشر في استاد السلام، مساء الخميس 28 من الشهر ذاته.

ويدخل الزمالك مرحلة الحسم للحفاظ على لقب الدوري المصري، في شهر أغسطس/آب، حيث تنتظره 7 مباريات قوية، يبدأها بمواجهة بيراميدز في الجولة 28 يوم الإثنين 1 من الشهر ذاته في استاد القاهرة.

ويحل الزمالك ضيفا على الجونة في الجولة 29 يوم الجمعة 5 أغسطس في استاد خالد بشارة، ثم يعود ويلاقي مصر المقاصة في الجولة 30 يوم الإثنين 8 أغسطس باستاد القاهرة، وفي الجولة 31 يحل ضيفا على فاركو يوم الجمعة 19 أغسطس على استاد الاسكندرية.

ويستكمل الزمالك مبارياته حين يلاقي الاتحاد السكندري في الجولة 32 أحد يومي 23 و24 أغسطس باستاد القاهرة، ثم يطير في الجولة 33 لمواجهة المصري في 26 أو 27 أغسطس في برج العرب، ويختتم المنافسات بالجولة 34 أمام إيسترن كومباني في 29 أو 30 أغسطس على استاد القاهرة.

يعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري يوم الأحد 24 يوليو، حين يستضيف الجونة على ملعب السلام في الجولة 26 من عمر المسابقة.

ويحل الأهلي بعدها ضيفا على مصر المقاصة يوم الأربعاء 27 من الشهر ذاته على ملعب الكلية الحربية في الجولة الـ27.

وتنتظر الأهلي مباريات قوية في شهر أغسطس المقبل، حيث يستضيف نظيره فاركو أحد يومي 2 أو 3 على ملعب السلام في الجولة 28 من الدوري المصري، قبل خروجه للقاء الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب، أحد يومي 6 أو 7 في الجولة الـ29.

في 10 أغسطس يستضيف الأهلي نظيره المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، في الجولة الـ30.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي لقاءه المؤجل أمام الإسماعيلي 14 أغسطس وفقا للجدول المعلن من رابطة الأندية المصرية، إلا أن اتحاد الكرة أعلن عن وضع مباراة الفريق الأحمر في دور الـ16 من كأس مصر النسخة الجديدة أمام مصر المقاصة في تفس اليوم.

ويحل الأهلي ضيفا على إيسترن كومباني يوم السبت 20 أغسطس على ملعب المقاولون العرب في الجولة الـ31، بينما يستضيف إنبي على ملعب السلام، في الجولة 32 أحد يومي 23 أو 24 أغسطس، قبل أن يحل ضيفا على طلائع الجيش أحد يومي 26 أو 27 من الشهر نفسه على ملعب برج العرب في الجولة الـ33 ثم يلاقي سيراميكا كليوباترا يوم 29 أو 30.