تشافي يغيب عن رحلة برشلونة إلى الولايات المتحدة الامريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يغيب مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن رحلة فريقه المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الجولة التحضيرية الأخيرة قبل الدخول في منافسات الموسم الجديد 2022-2023.



وذكرت تقارير إعلامية أن مدرب برشلونة، لم يستطع السفر مع فريقه إلى جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشكلة في جواز سفره.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سبب منع تشافي من دخول أمريكا هو زيارته لإيران أكثر من مرة حينما كان مدربا ولاعبا للسد القطري، مما يجعله في حاجة لتصريح خاص لدخول البلاد.

ويعمل مسؤولو برشلونة على حل المشكلة خلال أقرب وقت ممكن حتى يتمكن المدرب من اللحاق بالبعثة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويخوض الفريق الكتالوني أربع مباريات ودية خلال جولته التحضيرية في الولايات المتحدة، حيث يواجه إنتر ميامي، وريال مدريد، ويوفنتوس، ونيويورك ريد بولز.