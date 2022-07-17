تعرف على راتب روي فيتوريا مع منتخب مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن كواليس التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.



ووقع فيتوريا منذ أيام قليلة على عقد يمتد لـ4 سنوات، يستمر حتى 2026، خلفا للمصري إيهاب جلال الذي أقيل بعد نحو 65 يوما من قرار تعيينه.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا شخص منظم جدا ومتحمس للمهمة، وقال لي إنه يشعر بالقلق لأنه يوقع لأول مرة عقدا مدته ٤ أعوام".

أضاف "نتواصل معه يوميا. لقد طلب معلومات وأرقام عن اللاعبين وتابع العناصر الدولية على مدار ٣ سنوات ماضية، وكذلك المحترفين ولاعبي منتخبي الشباب والأولمبي، وطلب حضور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس".

وزاد عضو اتحاد الكرة بقوله "روي فيتوريا قدم تنازلات كبيرة، ووقع معنا على أقل عقد في حياته (من حيث الراتب)، وأثناء التفاوض معه رفض عرضا من أحد الأندية بضعف الراتب المعروض عليه في منتخب مصر".

واستطرد نجم الزمالك السابق "لقد تلقى فيتوريا عرضا يزيد عن 4 ملايين يورو، بينما سيحصل على راتب سنوي معنا يزيد عن مليوني يورو بقليل، وسيعاونه 4 مدربين أجانب، منهم مدرب حراس المرمى الذي يعمل معه منذ 12 عاما ويثق به كثيرا".

وقال حازم إمام أيضا إن هناك مدرب مصري سيظهر ضمن الجهاز المعاون لروي فيتوريا، مضيفا "أعتذر لعصام الحضري عن عدم استمراره، رغم عمله المميز في كأس الأمم الأفريقية".

وأكد إمام "لا أعرف إذا كان فيتوريا تفاوض مع الأهلي أم لا. لم أسأله خلال التفاوض، بل بدأت حديثي معه بشأن مدى استعداده للعمل في أفريقيا".

وكشف أيضا "الشرط الجزائي في عقد فيتوريا 3 أشهر، هناك اتجاهان في هذا الأمر إما راتب شهر أو شهرين أو باقي قيمة العقد على الطرفين وفقا للمادة 17 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

في سياق آخر، لمح عضو اتحاد الكرة في ختام تصريحاته "إذا لم نجد مدربا أجنبيا للمنتخب الأولمبي، من الممكن الاستعانة بمدرب مصري، وخلال يومين أو 3 ستتضح الأمور".