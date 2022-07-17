بعد فوز الزمالك على غزل المحلة وخسارة الأهلي أمام بيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق فوز هام على فريق غزل المحلة بهدفين دون رد، فيما خسر الأهلي أمام بيراميدز بالنتيجة ذاتها، في المواجهتين اللتين أقيمتا مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل بداية مواجهات اليوم الأحد، وأبرزها مباراة سموحة والبنك الأهلي.

وينفرد الزمالك بصدارة بجدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ53 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ48 نقطة وله مؤجلتان.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 على النحو التالي:

1- الزمالك برصيد 57 نقطة

2- بيراميدز برصيد 53 نقطة

3- الأهلي برصيد 48 نقطة

4- فيوتشر برصيد 39 نقطة

5- سموحة برصيد 39 نقطة

6- طلائع الجيش برصيد 37 نقطة

7- البنك الأهلي برصيد 34 نقطة

8- فاركو برصيد 31 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا برصيد 29 نقطة

10- الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة

11- إنبي برصيد 27 نقطة

12- المصري برصيد 27 نقطة

13- الإسماعيلي برصيد 26 نقطة

14- غزل المحلة برصيد 26 نقطة

15- الجونة برصيد 23 نقطة

16- المقاولون العرب برصيد 20 نقطة

17- إيسترن كومباني برصيد 19 نقطة

18- مصر للمقاصة برصيد 14 نقطة