شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا رفض تعيين ميشيل يانكون مدرباً لحراس منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر مصدر باتحاد الكرة مفاجأة جديدة تتعلق بالجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وكشف المصدر أن الخواجة رفض اقتراحاً بتعيين البلجيكى ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادى الأهلى السابق معه فى الجهاز الجديد.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة اقترح على فيتوريا الاستعانة بعصام الحضرى معه فى الجهاز كمدرب لحراس المرمى، ولكن الخواجة اعترض وطلب مدرب حراس أجنبى، واقترحت الجبلاية اسم يانكون، خاصة بعد رحيله عن فريق الكرة الأول بالأهلى، ولكن فيتوريا اعترض أيضاً وتمسك باستقدام مدرب حراس بمعرفته.

فى السياق ذاته، وضعت الجبلاية بنداً فى عقد روي فيتوريا المدير الفنى الجديد للمنتخب ينص على التزامه بالسلوك الرياضى، وفقا لتعليمات الفيفا، وفى حال ارتكاب أى مخالفة يتحمل فيتوريا أى غرامات، منعاً لتكرار أزمة اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وكانت أزمة نشبت بين اتحاد الكرة وكيروش بسبب تغريمه مرتين من الكاف أثناء بطولة أمم أفريقيا، الأولى بسبب خروجه عن السلوك أمام حكم مباراة إحدى اللقاءات بالبطولة والثانية بسبب غيابه عن أحد المؤتمرات الصحفية ، ورغم تخفيف الغرامة إلا أن كيروش طلب من اتحاد الكرة تحملها، وهو ما رفضه اتحاد الكرة لتتفاقم الأزمة.

كما وضع اتحاد الكرة بنداً فى عقد روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ينص على ضرورة حصوله على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الاتحاد قبل الظهور فى أى برامج تليفزيونية وإلا سيكون معرضا للغرامات.

وحدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يوم 19 يوليو الجارى موعدا مبدئيا لوصوله القاهرة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وحرص روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للمدير الفني المصري إيهاب جلال بعقد حتى عام 2026 ، حيث نشر المدير الفني البرتغالي فيتوريا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلا: "تحدٍ آخر سأواجهه في مسيرتي الكروية، وسأكون مدربًا لمنتخب بلد يبلغ تعداده السكاني 120 مليون نسمة"إنه شىء رائع بالنسبة لنا، كما أننى أشعر بالفخر والتكريم وأعلم المهمة الكبيرة التى أُقبل عليها، وأعرف الصعوبات التى سأواجهها في خطوتي المقبلة، لكنني مستعد لهذا الأمر"، واختتم فيتوريا تصريحاته: "سأواجه هذه التحديات بالترابط مع الجمهور المصري لكى ننجح سويا، عناق كبير للجميع، أراكم قريبًا".