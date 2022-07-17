شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبد الرحمن يخوض منافسات القوى بدورة الألعاب العالمية 21 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض إيهاب عبد الرحمن، لاعب منتخب ألعاب القوى، منافسات دورة الألعاب العالمية التى تقام بأمريكا يوم 21 يوليو الجارى، ويٌعد هو اللاعب الوحيد الذى يمثل منتخب القوى فى البطولة.

وكان من المقرر أن يشارك بالبطولة كل من بسنت حميدة، ومصطفى الجمل، ومحمد مجدى، ومصطفى عمرو، وإيهاب عبد الرحمن، لكن الجمل وعمرو لم يحصلا على التأشيرة، بينما أصيب محمد مجدى بقطع فى وتر أكيليس، وتعانى بسنت حميدة من الإصابة بمزق، بعدما خاضت دورة ألعاب البحر المتوسط بالمسكنات بسبب إصابتها، وبالتالى لن يشارك من منتخب القوى سوى إيهاب عبد الرحمن فقط.

يذكر أن إيهاب عبد الرحمن حقق فضية دورة العاب البجر المتوسط فى رمى الرمح، بينما نجحت بسنت حميده توجت بذهبيتى سباقى 100 متر عدو و200 متر فى دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة بالجزائر.