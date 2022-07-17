شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يفتقد 5 لاعبين أمام فاركو.. وفراس يقترب من العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد نادى إيسترن كومبانى 5 لاعبين أمام فاركو، فى المباراة المقرر لها مساء غد الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى.

ويغيب عن إيسترن كومبانى كل من أحمد أمين قفة، الذى مازال فى عملية التأهيل من إصابة مزق الضامة، وكذلك التونسى فراس بن عيفية الذى اقترب كثيرا من العودة لقائمة الفريق بعد التعافى من إصابة الخلفية، ومن المقرر أن يدخل قائمة إيسترن أمام الاتحاد السكندرى.

كما يغيب كل من محمد خليفة وأحمد حجى اللذان يعانان من الإصابة فى الخلفية والتى ستبعدهما لمدة أسبوعين عن الفريق، فيما قرر الجهاز الطبى إبعاد الحارس أحمد دعدور عن الفريق للاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.

واجتمع علاء عبد العال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى باللاعبين، وطالبهم بضرورة غلق صفحة مباراة المقاصة، والعمل على تدارك بعض السلبيات التى حدثت فى المباراة والتركيز فى المرحلة القادمة، خاصة أن المنافسة ليست سهلة وأكد على صعوبتها.

ويستعد إيسترن كومبانى لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 18 من الشهر الجارى بستاد الأسكندرية.