شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: الروح سر عودة الإسماعيلى للانتصارات.. وفرق الدوري شبه بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى ، أن عودة الروح هي سبب عودة الانتصارات للدراويش بالفترة الأخيرة، مؤكداً أن المستوى متقارب بين أغلب فرق الدوري ولكن الروح هي التي تفرق بين فريق وآخر.

وقال القيصر في مداخلة هاتفية مع برنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أحمد الله عز وجل على هذا الانتصار الذى جاء في الدقائق الحاسمة خاصة بعد خوض مباراتين من العيار الثقيل فى أقل من يومين".

ويضيف حسنى عبد ربه: "الإسماعيلي كان الأحق وعن جدارة فى حصد فوزين متتالين، بعدما نجحنا فى التفوق على منافسين كبار مثل سموحة وفيوتشر الذى يضمان لاعبين كبار ومميزين".

وتابع القيصر: "اللاعبون قدموا مبارتين مميزتين ولعبوا بروح قتالية عالية ولن أشك لحظة فى الفوز لأنني كنت على ثقة أن الله عز وجل سيوفقنا فى حصد هذا الانتصارين".

وأكمل مدير الكرة بالإسماعيلى: "الروح ومساندة الجماهير منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهائية هي من الأسباب الرئيسية فى استمرار النتائج الإيجابية وبدء ابتعاد الفريق عن مكانة لا تليق باسمه فى جدول الدوري “.

واختتم القيصر تصريحاته: "لم نحقق شىء بعد وعلينا أن نثبت أنفسنا أمام الجميع وتلك المباراة التي ستعيد الفريق وأشكر الجماهير على إخلاصها ووقوفها خلف الفريق في الضراء قبل السراء".

ونجح الدراويش فى تحويل تأخره بهدف لانتصار بهدفين قبل لحظات من نهاية المباراة التى أقيمت مساء أمس على ملعب السلام، فى إطار الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري العام.