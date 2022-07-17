شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أحمد مدبولى الورقة الرابحة فى الإسماعيلى بـ21 هدفا فى 78 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى قيادة فريقه للفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدفًا، فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس ـ على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الدوري العام.

وأحرز اللاعب الشاب الهدف الثاني فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من أحمد مصطفي، ليرتفع الدراويش رصيده إلى 26 نقطة يبتعد بهم عن منطقة لا تليق بإسم وشعبية الفريق داخل وخارج مصر.

واستطاع "مدبولي" أن يساهم فى 21 هدفًا مع الإسماعيلي خلال مسابقتي الدوري العام وكأس مصر، حيث سجل 5 أهداف وصنع 16 هدفًا، وذلك بعدما شارك فى 78 مباراة ” 75 بمسابقة الدوري العام و3 لقاءات بكأس مصر ” بواقع 4776 دقيقة.

ومن المعروف أن اللاعب يمتلك هدفًا خلال مشاركة الفريق فى البطولة العربية موسم 2019 / 2020 والتى وصل خلالها الفريق إلى نصف نهائي المسابقة ولكنه خرج على يد الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفًا فى مجموع المباراتين.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيخوض تجربة قوية مساء اليوم عندما يواجه سيمبا التنزاني على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار إستعداداته لمواجهة بيراميدز، فى إطار الجولة الـ 26 من عمر المسابقة المحلية.