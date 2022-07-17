شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه سيمبا التنزانى وديا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل مباراة ودية اليوم الاحد أمام فريق سيمبا التنزاني على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.

تأتي تلك الودية ضمن سياسة الجهاز الفني للفريق فى تجهيز جميع عناصر الفريق تحسباً للإستعانة بخدماتهم خلال اللقاءات القادمة.

وخطف الدراويش انتصاراً غاليا على فيوتشر فى اللحظات الأخيرة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز مساء 24 يوليو الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، ويسعي لمواصلة مسيرة انتصاراته الأخيرة للابتعاد عن منطقة لا تليق باسم القلعة الصفراء التى تعد القطب الثالث للكرة المصرية.

في سياق آخر، يستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، جهود محمد فوزى حارس المرمى فى مباراة بيراميدز المقرر لها السادسة والنصف مساء الأحد 24 يوليو باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، بعد انتهاء الايقاف.

وغاب محمد فوزى عن الظهور فى تشكيلة الإسماعيلى فى مباراة فيوتشر بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري التى أقيمت مساء السبت باستاد الأهلى والسلام نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، عقب حصوله على الإنذار الثالث هذا الموسم فى لقاء فريقه الأخير أمام سموحه، خاصة أنه كان يحمل بطاقتين من قبل خلال مواجهتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش (الدور الأول).

جدير بالذكر أن فوزي نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ 6 هذا الموسم، بعدما لعب 16 مباراة بواقع 1395 دقيقة.