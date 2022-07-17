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قصة صور.. أبو القاسم بطل السلاح على منصة التتويج العالمية

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القاهرة - سامية سيد - يسعى علاء أبو القاسم، البطل الأوليمبى فى سلاح الشيش، لتحقيق آمال الفراعنة فى منافسات بطولة العالم التى تستضيفها مصر على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة من أجل العودة إلى المنصات العالمية مرة أخرى.

ويطمح أبو القاسم فى تصحيح الأوضاع، فى ظل وداع منافسات سلاح الشيش بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر بعد الخسارة فى ربع النهائي أمام بطل صربيا بنتيجة  15 / 13  بسبب الإصابة 

 

وتوقفت المباراة عدة مرات بسبب تلقي علاء أبو القاسم العلاج بعد الشكوى عدة مرات من الإصابة التى تعرض لها خلال المنافسات فى مشط القدم.

 

ويمتلك أبو القاسم خبرات تمكنه من التفوق فى منافسات الفرق، خاصة أنه لاعب كبير وتم توقيع عقد مع البطل الأولمبي علاء أبوالقاسم مؤخرا كمدير رياضي للاتحاد المصرى للسلاح حتى دورة باريس 2024.

 

ويمتلك علاء أبو القاسم، البطل الأولمبى فى سلاح الشيش، طموحات بلا حدود فى هذه خاصة بعد نجاحه مؤخرا برئاسة لجنة اللاعبين فى الاتحاد الأفريقى للسلاح فى الانتخابات التى أقيمت فى داكار .

 

وحفرأبو القاسم اسمه بين أبطال رياضة السلاح بأحرف من ذهب فى ظل حصده فضية أولمبياد لندن 2012، إلا أنه لم يحالفه الحظ فى التتويج بأى ميدالية فى أولمبياد البرازيل أو طوكيو الأخيرة.

 

أبو القاسم بطل رياضى من أب مصرى وأم جزائرية ولديه شقيقتان، وهو أول مصرى وعربى وأفريقى يحقق ميدالية أولمبية فى لعبة المبارزة.

 

ولد أبو القاسم يوم 25 نوفمبر 1990 فى مدينة سطيف فى الجزائر ثم انتقلت عائلته إلى الإسكندرية وهو فى سن الرابعة حيث تربى فى أجواء المدينة الساحلية، حيث بدأ ممارسة اللعبة وهو فى عمر الـ8 سنوات.

 

ويرصد الخليج 365 لقطات لاعب علاء أبو القاسم فى الصور التالية:

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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