شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضيق الخناق على طارق حامد واللاعب يبحث عن حلول للانضمام لاتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضيق مسئولو نادى الزمالك الخناق على طارق حامد، لاعب وسط الفربق الكروى الأول، بعدما علموا أن اللاعب وقع بالفعل لنادى اتحاد جدة السعودي فى صفقة انتقال حر، ويتمسك الزمالك بحق انتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجارى، وليس فى الوقت الحالي، وهو ما يمنع طارق حامد من الانتقال لفريقه الجديد، وفى حال انضمامه بالوقت الحالي سيحق للزمالك شكوى اللاعب.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى توقيع غرامات مادية على طارق حامد بسبب السفر إلى ألمانيا وإسبانيا لمدة تزيد عن 50 يومًا دون الحصول على إذن مسبق، كما أنه غائب عن المشاركة مع فريقه طوال تلك الفترة وحتى الوقت الحالي، ولم يقدم اللاعب مستندات تفيد بخضوعه للتأهيل أو معاناته من الإصابة، الأمر الذى يجعل موقفه ضعيفاً.

ويبحث طارق حامد عن حلول ودية مع نادى اتحاد جدة السعودى، الذى وقع عقود الانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل، ليؤجل انضمامه للفريق حتى نهاية الموسم الحالي فى مصر بنهاية أغسطس المقبل، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك فكرة رحيل اللاعب فى الوقت الحالى، وتحديدا قبل نهاية الموسم الكروى.

ويحاول طارق حامد الحديث مع مسئولى اتحاد جدة لتأجيل انضمامه للفريق حتى نهاية أغسطس، فى محاولة منه للرحيل بموافقة الزمالك دون الدخول فى مشاكل، خاصة أن مسئولى الزمالك أكدوا للاعب أنه سيتم تقديم شكوى ضده فى الفيفا حال رحيله فى الوقت الحالى.