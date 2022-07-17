شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك الأقرب للتتويج بالدوري.. وفيريرا يستحق لقب "البروفيسور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير، أن فريق الزمالك هو الأقرب للتتويج بالدوري للموسم الثانى على التوالي رغم كل الصعوبات التي واجهها بسبب إيقاف القيد، وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى قدم مباراة سيئة أمام بيراميدز رغم وجود ملعب جيد هو الدفاع الجوى وطاقم تحكيم أجانب مثلما طلب النادى، ولكن الفريق أهدر كل الفرص التي كانت متاحة له للتتويج بالدوري وكل مبارياته المقبلة صعبة للغاية".

ويضيف شوبير: "تصريحات سواريز مناسبة خاصة لما اعترف بصعوبة التتويج ببطولات هذا الموسم الفارق حالياً مع الزمالك وصل لأربعة نقاط والفريق الأبيض لن يفرط في نقاط بسهولة".

وتابع شوبير: "الزمالك الأقرب للتتويج بالدوري للموسم الثانى على التوالي ده واقع لازم نعترف بيه الفريق فايق وبيقدم مباريات جميلة ومعاه مدرب تقيل أوى الصراحة يستحق لقب بروفيسور ، شخصيته قوية ولايسمح لأحد بالتدخل في عمله ، ورغم إيقاف القيد عمل فريق كبير مدعم بالشباب الواعد".

وأكمل شوبير: "مباريات الزمالك المتبقية في الدوري تكاد تكون محسومة للأبيض خاصة إذا استمر الأهلى في نزيف النقاط".