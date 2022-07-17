شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة سواريز لإخماد ثورة غضب محمد شريف فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة البرتغالى سواريز على تجهيز محمد شريف مهاجم الفريق للمشاركة فى مركز الجناح خلال المباريات المقبلة للمارد الأحمر، لتعويض النقص العددى الذى ضرب الأهلى في هذا المركز، بعد إصابة بيرسى تاو وميكيسونى وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وشارك محمد شريف فى مركز الجناح أثناء فترة إعارته لصفوف إنبى وظهر بشكل متميز للغاية وسجل أهدافاً عديدة.

يأتى ذلك بعدما استقر سواريز على تثبيت حسام حسن فى مركز المهاجم لأدائه المتميز فى مباراة فيوتشر، وظهوره بشكل رائع أعاد لخط هجوم المارد الأحمر قوته رغم عدم تسجيله لأهداف خلال المباراة، وظهر محمد شريف غاضباً على دكة بدلاء الأهلى فى مباراة فيوتشر بالدوري بسبب عدم مشاركته باللقاء.

وفى سياق آخر، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انتقال والتر بواليا لاعب الفريق إلى القادسية السعودي لمدة عام على سبيل الإعارة بنية البيع، وأنهى توفيق كافة الإجراءات التعاقدية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة.

على صعيد مختلف، يُنهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر حسين الشحات لاعب الفريق إلى قطر لإجراء جراحة غضروف الركبة، بعدما استقر مسئولو القلعة الحمراء على سفر اللاعب خلال الأسبوع المقبل إلى قطر لإجراء الجراحة فى بداية رحلة علاج اللاعب.

وتعرض حسين الشحات لإصابة فى الركبة وبعد إجراء الأشعة قبل عشرة أيام تأكد إصابة اللاعب بقطع فى غضروف الركبة الأمر الذي يُعنى غياب اللاعب عن الفريق فترة تترواح بين 6 إلى 8 أسابيع.