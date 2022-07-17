شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: فراعنة اليد قادرون على حسم اللقب الأفريقى.. والأحمر مستمر للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد والمشرف العام على المنتخب الوطنى، أن فراعنة اليد لديهم حظوظ كبيرة في التتويج بكأس الأمم الأفريقية بعد الوصول للمباراة النهائية شريطة احترام المنافس.

وقال أيمن صلاح في مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "نأمل في حضور جماهيرى كبير للمباراة النهائية أمام الرأس الأخضر الذى تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه ويشارك في كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه".

وأضاف أيمن صلاح: "لابد ألا نستهين بالخصم ونحترمه حتى نتمكن من تحقيق اللقب في النهاية ، فريق متميز ويضم عناصر متألقة خلال مباريات البطولة رغم حداثة عهدهم بالمنافسات".

وتابع أيمن صلاح: "أحمد الأحمر لاعب كبير وركيزة أساسية في صفوف المنتخب وسيكمل مشواره مع فراعنة اليد حتى كأس العالم بإذن الله".

وعن مباراة تونس علق أيمن صلاح :" مباريات مصر وتونس في كرة اليد تشبه ديربى الاهلى والزمالك دائماً تكون خارج التوقعات ، الماتش اتكهرب بالفعل ولكن نجحنا في حسمه أخيراً وبشكر الحضور الجماهيرى بالأمس كان لهم مفعول السحر رغم انشغال البعض بمباراة الاهلى وبيراميدز".

تقام مباراة نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر والرأس الاخضر والمحدد لها غدا الإثنين، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فى التاسعة مساء.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بالفوز على نظيره تونس بنتيجة 27/29 بنصف نهائى البطولة.