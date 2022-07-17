شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي القوائم النهائية لحفل الأفضل في أفريقيا 2022؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بعد نهاية موسم شاق، يستعد الجميع لحفل الأفضل في أفريقيا 2022، والتي تقام هذا العام في المغرب.



وسيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربين الاتحادات الأعضاء، والصحفيين المختارين، ومجموعة الدراسة الفنية في الكاف وأساطير القارة السمراء.

السنغالي ساديو ماني هو آخر من فاز بالجائزة عام 2019، ولم تنظم المسابقة بعدها حتى هذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتتجه جميع الأنظار صوب جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، لكن الجوائز تشمل أكثر من هذا وسنتعرف في هذا التقرير على كل ما يخص جوائز الأفضل في أفريقيا.

فئات جوائز الأفضل في أفريقيا

أفضل لاعب في أفريقيا (رجال - سيدات)

أفضل لاعب محلي في أفريقيا (رجال - سيدات)

أفضل لاعب شاب في أفريقيا (رجال - سيدات)

أفضل منتخب في أفريقيا (رجال - سيدات)

أفضل نادي في أفريقي (رجال - سيدات)

أفضل مدرب في أفريقيا (رجال - سيدات)

أفضل هدف في العام (رجال - سيدات)

موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2022

تقام المسابقة هذا العام في دولة المغرب يوم الخميس الموافق 21 يوليو، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه سيقام الحفل قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات، المقرر إقامتها هناك يوم 23 يوليو من نفس الشهر.

القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا 2022

محمد صلاح - رياض محرز - ساديو ماني - إدوارد ميندي - نابي كيتا - أشرف حكيمي - خاليدو كوليبالي - سيباستيان هالير - فينسنت أبو بكر - كارل توكو إكامبي.

القائمة النهائية لأفضل لاعب محلي في أفريقيا 2022

تياجو أزولاو - كريم كوناتي - أليو ديانج - علي معلول - بيرسي تاو - محمد شريف - محمد الشناوي - أشرف داري - يحيى جبران - زهير المترجي.

القائمة النهائية لأفضل لاعب شاب في أفريقيا 2022

دانجو واتارا - كريم كوناتي - كمال الدين سليمانا - باب سار - حنبعل المجبري.

القائمة النهائية لأفضل مدرب في أفريقيا 2022

كارلوس كيروش - بيتسو موسيماني - توم سينتفيت - وليد الركراكي - أليو سيسيه.

القائمة النهائية لأفضل منتخب في أفريقيا 2022

السنغال - مصر - المغرب - الكاميرون - بوركينا فاسو.

القائمة النهائية لأفضل ناد في أفريقيا 2022

الوداد - الأهلي - نهضة بركان - بترو أتلتيكو - أورلاندو بيراتس.