شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخشى انتفاضة سيراميكا اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى المقاولون العرب، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مع سيراميكا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان اللقاء بحثا عن الثلاث نقاط، حيث خسر المقاولون أمام الزمالك بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى اكتسح سيراميكا نظيره الاتحاد السكندرية بخماسية نظيفة فى نفس الجولة.

وطالب محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب اللاعبين باعتبار المباريات المقبلة في الدوري العام على أنها مباريات كؤوس غير مقبول فيها الهزيمة أو التعادل، وإنما البحث عن الفوز فقط، وشدد على أهمية عدم فقد النقاط لتحسين وضع الفريق في الجدول والهروب من صراع القاع الذي بات يضم العديد من الفرق الكبيرة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وأحرز لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً أخر.

وفى المقابل، حذر أحمد سامى، المدير الفنى لنادى سيراميكا، لاعبيه من التعالى أو التهاون بعد الفوز الكبير الذى تحقق أمام الاتحاد بخماسية، وطالب اللاعبين ببذل الجهد والتركيز خلال المباريات المقبلة من أجل تحسين مركز الفريق فى الجدول ومواصلة اللعب الجماعي الذى يميز الفريق فى الدورى.

ويحتل نادى سيراميكا المركز التاسع برصيد 29 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 27 هدفا.